Москва, , 10:00 — REGNUM Палестина хочет видеть Россию организатором ближневосточной мирной конференции, участники которой сформируют новый механизм для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Об этом палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил в опубликованном 9 декабря интервью газете «Известия».

Встреча Владимира Путина с Махмудом Аббасом. Сочи, 11 мая 2017 года Kremlin.ru

Пожелание о созыве Россией международной конференции исходит от президента Махмуда Аббаса, фактического руководителя Палестины с 2005 года. По словам Нофаля, это не означает, что конференция состоится в скорорм времени.

«У нас есть желание её провести, и есть принципиальное согласие России, которая признала важность подобного формата», — сказал посол, напомнив о встрече президента РФ Владимира Путина с Махмудом Аббасом 23 ноября в Сочи.

Палестинский дипломат подчеркнул, что сейчас необходим новый международный механизм для диалога Палестины с Израилем, и его созданию может помочь ближневосточный «квартет» — Россия, США, ЕС и ООН. Палестинская сторона готова к диалогу с Израилем в Москве при посредничестве России.

Как сообщало ИА REGNUM, Палестину в рамках своего ближневосточного турне посетит глава МИД России Сергей Лавров.

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