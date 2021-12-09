Москва, , 10:08 — REGNUM Президент России Владимир Путин констатировал необходимость построить возле космодрома «Восточный» взлётно-посадочную полосу. Это нужно в том числе для того, чтобы развивать специальный туризм, отметил глава государства 8 декабря на встрече с участниками конгресса молодых учёных. Беседа опубликована на сайте Кремля.

Космодром «Восточный» Russian.space

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"Я, когда последний раз там был, не смог оттуда улететь на «вертушке»: погода испортилась. Ехал всю ночь оттуда на машине, прямо реально всю ночь, приехал под утро только на аэродром, в шесть утра», — сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что пока есть только два варианта, как добраться до космодрома — вертолётом или автомобилем. На машине ехать очень долго, обратил внимание президент.

«Нужно достроить полосу, аэродром нужен местный, чтобы никуда не передвигаться,» — констатировал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, студент Московского физико-технического института Иван Утешев обратился к президенту России Владимиру Путину с информацией об оформлении бумаг для туристической поездки на «Восточный» «за сто тысяч рублей». В «Роскосмосе» заявили, что для этого потребуется не больше 10 тыс. рублей.