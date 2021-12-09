МИД РФ: участники «Саммита за демократию» будут обслуживать интересы США
Москва, 9 декабря, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Соединенные Штаты наделят участников так называемого «Саммита за демократию» «почетным правом» обслуживать интересы США, написала в своем телеграм-канале официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Захарова обратила внимание на высказывание помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, ранее заявившего, что система международных отношений трансформируется, а их нынешняя структура во главе с ООН постепенно уходит в прошлое.
По мнению официального представителя МИД России, именно для этого Вашингтон организуют массовку в виде «саммита демократий», участники которого будут наделены почетным правом обслуживать интересы американского режима.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Салливан на онлайн-форуме американского издания «Дефенс уан» заявил, что существующая сейчас система международных отношений уходит в прошлое.
Администрация США запланировала на 9 и 10 декабря проведение международной встречи на уровне глав государств, которая получила название «Саммит за демократию». В качестве ключевых тем для переговоров названы «защита от авторитаризма», «борьба с коррупцией» и «содействие уважению прав человека».
Читайте также: В США заявили об ослаблении системы международных отношений во главе с ООН