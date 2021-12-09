Москва, 9 декабря, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Соединенные Штаты наделят участников так называемого «Саммита за демократию» «почетным правом» обслуживать интересы США, написала в своем телеграм-канале официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Захарова обратила внимание на высказывание помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, ранее заявившего, что система международных отношений трансформируется, а их нынешняя структура во главе с ООН постепенно уходит в прошлое.

«Ровно то, о чем мы говорим уже года три: Штаты разваливают систему международных отношений, основанную на международном праве и центральной роли ООН, ради создания зоны собственного комфорта, в которой собираются единолично доминировать», — написала Захарова.

По мнению официального представителя МИД России, именно для этого Вашингтон организуют массовку в виде «саммита демократий», участники которого будут наделены почетным правом обслуживать интересы американского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Салливан на онлайн-форуме американского издания «Дефенс уан» заявил, что существующая сейчас система международных отношений уходит в прошлое.

Администрация США запланировала на 9 и 10 декабря проведение международной встречи на уровне глав государств, которая получила название «Саммит за демократию». В качестве ключевых тем для переговоров названы «защита от авторитаризма», «борьба с коррупцией» и «содействие уважению прав человека».

Читайте также: В США заявили об ослаблении системы международных отношений во главе с ООН