Санкт-Петербург, , 10:05 — REGNUM Правительство Российской Федерации утвердило документ, согласно которому на реконструкцию дорожной развязки в Кронштадте (входит в состав Санкт-Петербурга) из федеральных источников выделят более 3 млрд рублей в течение 2021−2025 годов. Об этом решении сообщили 9 декабря в пресс-службе правительства РФ.

Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, в рамках выполнения которого будет осуществлена реконструкция Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений и Кронштадтского шоссе. Эта дорога является основным транспортным коридором для города Кронштадта.

Необходимость проведения ремонтных работ обусловлена низкой пропускной транспортной способностью существующей развязки. Работы по реконструкции позволят не только решить эту проблему, но и обеспечить более безопасное движение. Работы планируют завершить к 2025 году.

«Бюджетные инвестиции помогут провести проектно-изыскательские работы и саму реконструкцию», — отметили в пресс-службе правительства.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил правительству Российской Федерации предусмотреть выделение средств федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга на реализацию проектов развития улично-дорожной сети города Кронштадта в форме софинансирования расходных обязательств Петербурга в согласованных пропорциях.

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