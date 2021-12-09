Москва, , 09:58 — REGNUM Торги на Мосбирже открылись снижением по доллару. Поддержку рубль получал от повышения нефтяных котировок и рисковых активов, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

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Аппетит к риску поддерживался ослаблением опасений по поводу потенциальных экономических последствий нового варианта коронавируса «Омикрон».

Дополнительный импульс покупатели получили после того, как компания Pfizer заявила, что третья доза их вакцины COVID-19 нейтрализовала вариант «Омикрон» в лабораторных испытаниях.

По итогам дня рубль подорожал к доллару и фунту. Пара доллар/рубль снизилась на 0,64%, до 73,58 руб., фунт/рубль — на 0,67%, до 97,42 руб. Пара евро/рубль — на 0,28%, до 83,43 руб.

Сегодня, 9 декабря, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $76,59 (+0,75%) за баррель. Цена приближается к сопротивлению $77 за баррель. Курс доллара открылся снижением. Пара доллар/рубль упала до 73,51 руб.

Внешний фон для рубля остается позитивным. 17 декабря состоится заседание ЦБ РФ. Ожидается повышение ключевой ставки, что положительно скажется на рубле.

Если коррекция по индексу доллара усилится, то стоит ожидать падения пары доллар/рубль ниже 73 рублей. Давление на российскую валюту может оказать отчет по инфляции в США, который выйдет 10 декабря перед выходными.

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