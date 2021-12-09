Усть-Коксинский район, Алтай, , 09:58 — REGNUM В Усть-Коксинском районе Республики Алтай вынесен приговор бывшему сотруднику полиции, которого обвиняли в превышении должностных полномочий с применением насилия. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Суд

По данным следствия, поздно вечером в отдел полиции в селе Усть-Кокса позвонили и сообщили о дебоше в приёмном покое районной больницы. В медицинские учреждение прибыл участковый и вступил в словесный конфликт с пьяным мужчиной.

Выведя дебошира на улицу, полицейский без достаточных на то оснований ударил его тупым твёрдым предметом по голове, нанеся лёгкий вред здоровью мужчины.

Обвиняемый свою вину так и не признал. Тем не менее, судья согласился с доводами обвинения, признав экс-сотрудника полиции виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы условно. Кроме того, его на 2 года лишили права занимать должности в правоохранительных органах.