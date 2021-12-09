Новосибирск, , 10:02 — REGNUM В Новосибирске на неделе с 29 ноября по 6 декабря зафиксировано повышение потребительских цен на автомобильный бензин марок АИ-95 — на 0,3%, АИ-98 и дизельное топливо — на 0,1%. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Бензин (сс)Falkenpost

При этом на автомобильный бензин марки АИ-92 цены снизились на 0,3%.

«На наблюдаемых АЗС в Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 44,40 до 45,90 руб. за 1 литр, марки АИ-95 — от 47,90 до 49,55, марки АИ-98 — от 56,40 до 59,65, дизельное топливо — от 54,65 до 60,85 руб. за 1 литр», — уточнил региональный орган статистики.

Отмечается, что на соответствующей неделе 2020 года потребительские цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не менялись.