Курган, , 09:57 — REGNUM Митрополит Курганский и Белозерский Даниил считает введение QR-кодов не богоугодным делом. Владыка опасается, что если Госдума примет закон о введении QR-кодов, то власти субъектов Российской Федерации получат право ограничивать посещение храмов, сообщает пресс-служба Курганской епархии.

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил Пресс-служба Курганской епархии

Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»

«Есть у тебя код — проходи, нет — останешься без церковных служб, таинств и главного нашего лекарства — Причастия Святых Христовых Тайн. Но если закон человеческий вступает в конфликт с Божиим законом, то это противоречит нашей христианской совести. Сейчас нам предлагают разделять людей — на привитых и не привитых, болевших и не болевших, имеющих QR-код и не имеющих его. С этим я как священнослужитель, как епископ согласиться не могу», — высказал свою точку зрения митрополит Даниил.

И напомнил слова Спасителя: «Приходящего ко Мне не изгоню вон» (Ин. 6:37).

«Бог повелел нам принимать всех людей в Церкви, независимо от их социального статуса, политических взглядов и образа жизни. Наши храмы открыты даже для самых закоренелых грешников, единственное, что от них требуется, — это желание покаяться, исправить свою жизнь», — отметил владыка.

Он также отметил, что священноначалие Русской православной церкви, и президент России Владимир Путин придерживаются принципа добровольности при проведении вакцинации от коронавирусной инфекции.

«Из медицинской практики известно, что коронавирусной инфекцией заболевают и привитые, и переболевшие, и те, у кого есть медотвод от прививки. Значит, само по себе наличие QR-кода и требование его предъявить не связано напрямую с безопасностью людей, с профилактикой заболевания. Это в первую очередь средство контроля и принуждения к вакцинации, о чём, не скрываясь, говорят отдельные публичные лица. Но какое может быть принуждение при условии добровольности? Из слов Спасителя мы знаем, что «всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит» (Мф. 12:25)», — напомнил владыка.

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил предложил законодателям хорошо подумать, прежде чем принимать такие решение по QR-кодам.

«У русского народа особая ментальность, у нас обострённое чувство справедливости, в наших генах — жизнь на основе евангельских идеалов: братолюбия, взаимовыручки, сострадания и помощи ближним. Мы слишком хорошо знаем из нашей истории, к чему ведут государственное насилие, сегрегация, ограничения в правах и социальная рознь, какими бы высокими целями эти методы ни прикрывались. Мы пережили много трагедий и бед, но преодолевали их только молитвой к Богу, самоотверженной заботой друг о друге, напряжением и объединением всех духовных и физических сил. В эти тяжёлые моменты мы становились народом, имеющим «одно сердце и одну душу» (Деян. 4:32). И только этим путём мы можем преодолеть страшное испытание, постигшее нас. Да поможет нам всем Господь!», — подытожил митрополит Даниил.

В социальных сетях православные горячо поддержали священнослужителя.

«Мир Вам и низкий поклон. Уповаем на мудрые решения. Поверьте, устали от раздрая. Господи, помоги!», — пишет Антонина С.

«Очень точно, очень мудро и очень по-доброму сказаны слова. Необходимо всем нам задуматься… Где агрессия, там закрыты дороги к Богу!», — отмечает Сергей О.

«Спасибо Вам от всей души! Ваши слова возвращают надежду и уважение к церкви! Вот слова честного искреннего пастыря, который перед властью не заискивает», — откликнулся Павел Д.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в региональных парламентах и общественных палатах продолжается обсуждение двух поправок в законы РФ, которые касаются введения QR-кодов в общественных местах и на транспорте.

Читайте ранее в этом сюжете: ЗакС Петербурга одобрил законопроект о QR-кодах в общественных местах