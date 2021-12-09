Саратов, , 09:56 — REGNUM В полку дальней авиации ВКС России, дислоцированном в Саратовской области, состоялись полёты стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС с «командирскими» экипажами. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Стратегический ракетоносец Ту-160 ВКС России Минобороны России

В полётах, проходивших в дневное и ночное время, был задействован только руководящий состав авиационного полка и подразделений. Опытные экипажи отработали взлёты и посадки, полёты строем и на малых высотах, а также продемонстрировали молодым офицерам особенности подготовки аэродрома, авиационной техники и техники обеспечения к проведению лётной смены.

Инженерно-технический состав части также отработал на земле обслуживание и подготовку ракетоносцев к повторным вылетам в соответствии с временными нормативами.

пресс-служба Минобороны РФ «Молодые офицеры на практике смогли увидеть, как опытный инструкторский состав справляется с поставленными задачами».

«Командирские» полёты традиционно проводятся несколько раз в год и направлены на повышение эффективности организации проведения и обеспечения безопасности полётов, а также отработку методики выполнения полётных заданий для последующего обучения молодых пилотов и специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области прошли учебные полёты бомбардировщиков Ту-22М3 с «командирскими» экипажами.

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