Тбилиси, 9 декабря, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, переведённого из тюрьмы в военный госпиталь в Гори, лишили права звонить по телефону на два месяца в качестве дисциплинарного взыскания. Об этом сообщил журналистам его адвокат Шота Тутберидзе.

Facebook.com/moc.gov.ge Саакашвили скандалит с тюремщиками

«Мне передали распоряжение, в котором установлено, что Саакашвили нарушил несколько положений Кодекса о заключении под стражу. Нанесённый им ущерб составил 70 лари (около $23), и к нему применили дисциплинарное наказание», — сказал адвокат.

Тутберидзе сообщил, что Саакашвили наказали за повреждённое им медицинское оборудование, которое он столкнул 8 ноября с тумбочки, когда его переводили из руставской тюрьмы в Глданскую тюрьму в Тбилиси, где есть больница. Адвокат не согласен с наказанием и считает, что не были учтены обстоятельства, при которых экс-президент совершил проступок.

«Причина в том, что его похитили, обращались бесчеловечно. Его затащили в камеру, и, конечно, у него была соответствующая реакция, когда сотрудники пенитенциарной службы попытались насильно взять какие-то анализы или тесты», — заявил Тутберидзе.

Стоит отметить, что перевод Саакашвили в Глданскую тюрьму он и его сторонники называют «пытками» и «бесчеловечным обращением». Во время правления Саакашвили эта тюрьма приобрела дурную славу, были опубликованы видео, как там реально пытали заключённых.

Саакашвили тогда отказывался идти в назначенную ему камеру. В результате его несли за руки и за ноги пятеро охранников. Экс-президент сопротивлялся, пнул одного из них ногой. Оказавшись в палате, он толкнул охранника и сбросил медицинский прибор с тумбочки. Видео этого было выложено в интернет.