Сеул, 9 декабря, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин поздравил Олафа Шольца со вступлением в должность канцлера Германии.

Олаф Косинский Олаф Шольц

В сообщении, опубликованном 9 декабря в социальной сети Twitter, южнокорейский лидер выразил надежду на тесное сотрудничество в целях развития двусторонних отношений.

«Я рад, что мы встретились в Риме в октябре. Рассчитываю на более тесное сотрудничество для развития южнокорейско-немецких отношений», — написал Мун Чжэ Ин.

Напомним, что 31 октября в кулуарах саммита «Большой двадцатки» (G20) в Риме президент Южной Кореи провёл переговоры с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель. На встрече присутствовал Олаф Шольц, занимавший на тот момент должность вице-премьера и министра финансов Германии.

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