Владикавказ, , 09:54 — REGNUM В столице Северной Осетии устраняют последствия сильного ветра. Он нанес урон владельцам автомобилей, находившимся возле здания бывшей школы №18, — на них упала кровля здания, пишет «Основа».

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"На улице Джанаева порывистый ветер сорвал крышу со здания бывшей школы №18, в которой расположены часть администрации Владикавказа и «Сбербанк». Часть конструкции повредила два припаркованных автомобиля», — сообщает портал.

По данным ГТРК «Алания», кровля, сорванная сильным ветром, устанавливалась около 15 лет назад. На место ЧП для оценки ситуации и ущерба прибыли сотрудники городской администрации. К утру 9 декабря улица была уже расчищена от завалов.

Как напомнили в МЧС, в Северной Осетии неблагоприятный прогноз погоды сохранится ночью и утром 9 декабря. В горных и предгорных районах ожидается сильный южный ветер с порывами до 30−32 м/с.

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