Екатеринбург, 9 декабря, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб УГМК продолжил серию побед в женской Евролиге. На этот раз подопечные Мигеля Мендеса одолели клуб ТТТ Рига, сообщили в пресс-службе БК УГМК.

U.S. Air Force Баскетбол

Стоит отметить, что гости оказали уральской команде достойное сопротивление. Встреча завершилась со счетом 75:60 в пользу УГМК. Самым результативным игроком матча стала Эмма Меессеман. Она принесла своей команде 22 очка.

Победа над командой из Латвии стала для подопечных Мендеса восьмой подряд в Евролиге. Уральская команда уверено возглавляет группу А, не имея на своем счету ни одного поражения.

Отметим, УГМК является действующим чемпионом Евролиги. В прошлом сезоне екатеринбургский клуб в финальном матче превзошел испанскую «Авениду». Следующий матч пройдет на выезде 14 декабря. Соперником «лисиц» станет итальянский клуб «Умана Рейер».