Киров, 9 декабря, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В Кировской области на перегоне произошел сход тепловоза и шести вагонов с железобетонными изделиями. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Ural-trans.sledcom.ru Сход с рельсов вагона

«По предварительной информации, на перегоне Киров Котласский — Чухломинский произошел сход тепловоза и, предварительно, шести вагонов грузового состава», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в результате произошедшего никто не пострадал и отмечается, что в вагонах перевозились железобетонные изделия.

Кроме того, указывается, что в данный момент следователи ведут проверку по факту инцидента и устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря в Архангельской области под колеса пассажирского поезда попали два человека.