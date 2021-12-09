Сидней, Австралия, , 09:55 — REGNUM За последние 24 часа в самом густонаселенном штате Австралии Новом Южном Уэльсе выявили 420 новых случаев заболевания COVID-19. Во многом рост обуславливается вспышками COVID-19 в Сиднее, где в результате ночной вечеринки в пабе на западе мегаполисом коронавирусом заразились десятки людей. Об этом 9 декабря сообщил телеканал Nine News.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Число случаев заражения штаммом «Омикрон» выросло на восемь и достигло 42.

Более 80 процентов детей в возрасте от 12 до 15 лет получили свою первую дозу вакцины от COVID-19 по всему штату, а 93 процента людей в возрасте старше 16 лет полностью вакцинированы.

В министерстве здравоохранения Нового Южного Уэльса подтвердили, что в результате вечеринки в пабе, которая упоминалась ранее, коронавирусом заразились 44 человека.

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