Монтевидео, 9 декабря, 2021, 10:51 — ИА Регнум.

Уругвай проведет референдум по исключению 135 статей из «Закона о срочном рассмотрении», являющегося краеугольным камнем правительства президента Луиса Лакалье По, было объявлено 8 декабря в Монтевидео. Об этом сообщает информагентство MercoPress.

Алексей Колчин ИА REGNUM

За инициативой стоит оппозиционная группаFrente Amplio, собравшая более 730 000 подписей против закона. По результатам проверки подписей Национальный избиратель суд объявил, что кворум для проведения референдума набран.

Frente Amplio призвала к отмене 135 из 476 статей принятого Лакалье в 2019 году закона. Спорные пункты касаются расширений полномочий полиции, регламентации забастовок и митингов, минимальных и максимальных тюремных сроков для несовершеннолетних, отмены обязательного начального образования, а также вопросов добычи нефти.