Ярославль, , 10:00 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков поблагодарил жителей за поддержку в соцсетях и заявил, что с ними и командой, работающей на улицах, никакие снегопады городу не страшны. Об этом он рассказал в личном телеграм-канале.

Уборка Ярославля Телеграм-канал Владимира Волкова

«Первый экзамен зимы сдан успешно. Я почти удовлетворен тем, как улицы Ярославля очищаются от снега. Уже упоминал, как в первую зиму моего управления городом пришлось столкнуться с тем, что город от снега убирать было некому и нечем. В этом году ситуация изменилась кардинально. Теперь у нас значительно больше техники и людей», — написал чиновник.

Мэр пообещал продолжить работать так, чтобы не мешать автомобилистам. И поблагодарил как сотрудников, так и жителей.

«Мы планируем работы таким образом, чтобы они не мешали участникам дорожного движения. Основной объем очистки улиц и вывоза снега приходится на ночь, чтобы в час пик не загружать улицы лишней снегоуборочной техникой. Приятно, что в соцсетях ярославцы добрым словом отмечают наши усилия. Но дополнительно скажу слова благодарности всем, кто работает непосредственно на улицах города. Все добрые слова жителей города — в их адрес. С такими людьми нам любые снегопады не страшны», — заключил Владимир Волков.

Ещё мэр отметил, что за первую ночь снегопада с улиц Ярославля была вывезена почти тысяча тонн снега.

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