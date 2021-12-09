Пермь, 9 декабря, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В Перми суд вынес приговор отношении одного из участников преступной группы, которые совершали махинации с наследством умерших акционеров крупной пермской промышленной корпорации. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Суд

По данным ведомства, в состав преступной группы входили четыре человека. В 2019 году злоумышленники разработали план мошенничества. Имея доступ к базе реестра лиц, владеющих акциями корпорации, мошенники вычисляли пожилых умерших акционеров, чьи родственники длительное время не заявляли свои права на ценные бумаги. Одна из участниц группы по поддельным документам получила 1,3 млн рублей за их продажу.

Аналогичным способом мошенники пытались похитить наследство другого лица в размере 1,2 млн рублей. Попытку хищения предотвратила служба безопасности предприятия при проверке документов и правоохранители при проведении оперативных мероприятий.

Суд назначил мужчине три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, злоумышленник оштрафован на 350 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

Стоит отметить, один из членов преступной группы осужден ранее, в отношении еще одного продолжается следствие. Еще в отношении одного пермяка расследование дела приостановлено в связи с розыском мошенника.