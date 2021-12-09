Канберра, , 09:53 — REGNUM 9 декабря штат Квинсленд (северо-восток Австралии) официально преодолел 80-процентную отметку по вакцинации взрослого населения от COVID-19, что произошло почти на неделю раньше, чем ожидалось. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Вакцинация

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Премьер-министр штата Аннастасия Палащук отметила события на странице в соцсети Twitter, назвав его «великим днем для Квинсленда» и отметив, что «очень немногие места в мире» могут похвастаться подобной цифрой.

Уровень вакцинации от COVID-19 первым компонентом вакцины в Квинсленде в настоящее время немного превышает 87,7%.

В свою очередь премьер-министр Австралии Скотт Моррисон также поздравил штат, отметив, что Северная территория также недавно достигла данного целевого показателя.

«Подтверждаем, что вы официально преодолели 80-процентную вакцинацию двумя компонентами, в чем и состояла цель нашего национального плана. Спасибо всем, кто привился», — написал Моррисон на странице в соцсети Twitter.

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