Казань, , 09:55 — REGNUM В связи с длительной задержкой вылета рейса №934 по маршруту Казань — Дубай организована проверка. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Международный аэропорт «Казань» Clever Life

По данным ведомства, 8 декабря в аэропорту города Казани была допущена задержка вылета рейса, выполняемого авиакомпанией Flydubai. По расписанию вылет планировался в 14:30 (мск). Предполагаемое время вылета — 9 декабря в 14:25 (мск). По предварительным данным, причиной задержки стала неисправность воздушного судна.

Регистрацию на рейс прошли 103 пассажира, в том числе два ребенка. Представителями авиакомпании разместили в гостинице 31 пассажира, остальные, в том числе двое детей, ожидают вылета по местам жительства. От пассажиров обращения в прокуратуру не поступали.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в июле транспортная прокуратура проверяла соблюдение прав пассажиров после почти 14-ти часовой задержки рейса в международном аэропорту города Казани.

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