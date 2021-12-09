Канберра, 9 декабря, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В новом отчете Института Лоуи (Сидней) отмечается, что экономика Австралии находится под угрозой из-за доминирования Китая в сфере различных инновационных технологий: от смарт-автомобилей до «умной» электронной техники для бытового применения. Об этом 9 декабря сообщил телеканал Nine News.

NIH Image Gallery Технология CRISPR/Cas9

Согласно новому исследованию Института Лоуи, многие страны Юго-Восточной Азии — ключевые рынки для австралийского бизнеса — все больше интегрируются с Китаем в отношении новых технологий и цепочек поставок. В нем говорится, что глобальная экономика трансформируется с помощью интернета вещей — устройств и объектов, в которые встроены датчики, подключенные к другим коммуникационным сетям.

«В то время как США и другие западные страны, такие как Австралия, пытались исключить китайские компании и государственные корпорации из своих цифровых сетей по всему миру, экономики Восточной и Юго-Восточной Азии сильно зависят от экономического гиганта», — пишут журналисты.

Лидерами по внедрению интернета вещей являются Малайзия и Сингапур.