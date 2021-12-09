Ульяновск, 9 декабря, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских обсудил с активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ) вопросы взаимодействия, в том числе при реализации приоритетных национальных проектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Ulgov.ru Губернатор Ульяновской области Алексей Русских обсудил с активистами ОНФ вопросы взаимодействия

Губернатор обсудил с руководством регионального штаба ОНФ предложения по реализации национальных проектов в Ульяновской области, подчеркнув, что «фронтовики» ведут «конструктивную деятельность» по социальным проблемам.

«Вы побуждаете власть активно откликаться на нужды и запросы наших граждан. У нас с вами общая цель — благополучие жителей Ульяновской области», — сказал Алексей Русских.

Он подчеркнул, что совместно предстоит «многое сделать», для чего необходимо обсудить проблемы и направления общей работы.

Ulgov.ru Губернатор Ульяновской области Алексей Русских

Губернатор также отметил особую роль контроля общественников за реализацией национальных проектов в Ульяновской области, поблагодарив за подготовку предложений на базе обращений жителей. Все они направлены на улучшение качества жизни населения в разных сферах.

По словам руководителя регионального исполкома ОНФ в Ульяновской области Николая Ягодина, «фронтовики» оперативно реагируют на запросы граждан, а острые и актуальные проблемы стали основой для формирования общественных предложений, которые традиционно были переданы губернатору. В 2021 году по итогам мониторинга и проверок сформировано более 30 предложений по вопросам здравоохранения, образования, благоустройства и другим темам.

«У общественников сложились конструктивные отношения практически со всеми органами власти. Мы уверены, что продолжим тесное сотрудничество с руководством Ульяновской области для улучшения качества жизни граждан», — сказал глава ульяновского штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря губернатор Алексей Русских проведёт «прямую линию» с населением, которая будет идти в онлайн-режиме. Это позволит главе региона получить обратную связь напрямую от населения, а также сформировать своего рода рейтинг наиболее острых вопросов и проблем, которые волнуют жителей.

Отметим, что ульяновский губернатор также регулярно проводит личные приёмы граждан, а раз в месяц встречается с депутатами и сенаторами.