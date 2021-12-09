Хабаровск, 9 декабря, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В Хабаровском крае продолжается реализация проекта «Социальная газификация» — жители бесплатно подключаются к газопроводам силами единого газового оператора. Газ проведут в более 5,5 тыс. частных домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Так, «голубое топливо» получают уже жители села Виноградовка Хабаровского района — подключено более 80 домовладений. Поступило еще более 40 заявлений на заключение договоров на технологическое присоединение. Всего же в селе организовано 390 точек подключения для участков частных домовладений. Завершить работы в Виноградовке планируется в следующем году.

Совместно с единым оператором ООО «Газпром газификация» сформирован и утвержден пообъектный план догазификации, согласно которому к газу необходимо подключить 5593 негазифицированных домовладения.

В план включено 26 населенных пунктов. Наиболее масштабные работы планируется провести в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, поселках Солнечный, Эльбан, населенных пунктах Ульчского, имени Лазо, Вяземского, Комсомольского и Хабаровского муниципальных районов.

На начало декабря от жителей поступило 5587 заявок на догазификацию, заключено 1047 договоров на подключение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии продолжится прокладка газопровода «Кысыл-Сыр». Средства на эти цели в размере 2,8 млрд рублей республика получит из федерального бюджета.