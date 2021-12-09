Ярославль, , 10:03 — REGNUM Водители Национальной транспортной ассоциации, прибывшие из Санкт-Петербурга, быстро осваиваются в городе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал исполнительный директор филиала Национальной транспортной ассоциации в Ярославле Константин Марьясин.

ПАЗ Национальной транспортной ассоциации Yarnews.net

Каких-либо больших проблем на маршрутах не возникает.

«Водители осваиваются, те, которых мы сюда привезли. Они закреплены за маршрутом. И в первый день особо проблем не было, были единичные отклонения от маршрута. В целом мы успели их постажировать на линии», — рассказал Константин Марьясин.

Сейчас в ряды федерального перевозчика приходят и ярославцы.

«Так же вливается часть коллектива местных водителей, часть перешла с маршрутов, часть просто приходит. Им, конечно, освоиться проще, они уже работали. Я их прошу подсказывать», — пояснил мужчина.

Каких-либо ощутимых проблем нет и с выпуском транспорта на линии. Так 8 декабря из 44 автобусов на маршрут вышло 40.

«Это случилось из-за невыхода водителей. Они были запланированы, но не смогли выйти. Двое почувствовали себя плохо, заболели. Ещё двое были сильно уставшие, долго стояли на газовой заправке за день до этого», — уточнил Константин Марьясин.

Про возможные неполадки техники руководитель филиала «Питер-авто» тоже отзывается без негатива.

«Да, техника ломается, но стараемся её своевременно чинить либо на линии, либо к ремонтным подразделениям обращаемся, мы в контакте с Ярославом Владимировичем (Овчаровым, директором департамента городского хозяйства мэрии — ИА REGNUM). Техника в целом ломается, не то что из-за погоды. Особых поломок нет. Мы их эксплуатировали в Питере, там погода не сильно отличается. Она новая для города, не все к ней привыкли, поэтому так сильно замечают», — считает Константин Марьясин.

В целом каких-либо проблем у перевозчика в Ярославле не возникает. Основная задача сейчас — это набор водителей. Так же постепенно в город доедет и весь транспорт. Напомним, в целом в Ярославль должно приехать 170 новых автобусов.

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