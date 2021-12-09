Сидней, Австралия, , 09:52 — REGNUM Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) не будет препятствовать консорциуму инвестиционных фондов, которые планируют приобрести Международный аэропорт Сиднея в рамках сделки на сумму почти 24 миллиарда австралийских долларов (17 млрд долларов США). Об этом 9 декабря сообщил телеканал Nine News.

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Новым владельцем аэропорта станет Sydney Aviation Alliance, консорциум инвестиционных фондов, каждый из которых инвестирует в различные объекты инфраструктуры, включая пакеты акций в других аэропортах Австралии.

«В ходе нашего расследования мы слышали доводы, что между австралийскими аэропортами существует очень небольшая конкуренция, если таковая вообще имеется … Это неудивительно, поскольку мы давно отмечали, что австралийские аэропорты, такие как аэропорт Сиднея, являются естественными монополиями со значительной властью на рынке и отсутствием регулирования цен», — говорится в решении ведомства.