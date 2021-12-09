Воронеж, 9 декабря, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Самолёт, летевший рейсом из Санкт-Петербурга в Симферополь, экстренно посадили в аэропорту Воронежа вечером 8 декабря. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия одного из пациентов.

Марина Каширская ИА REGNUM Воронежский аэропорт

По данным воронежским СМИ, первую помощь пассажиру, у которого открылось кровотечение, оказали каскадёры, летевшие в Крым на съёмки.

Пассажира доставили в Воронежскую областную больницу №1. Выяснилось, что у него разошлись послеоперационные швы, ему оказали помощь. Рейс тем же вечером 8 декабря был отправлен по маршруту.