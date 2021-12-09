Обнинск, Калужская область, 9 декабря 2021, 11:36 — REGNUM Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области приступило к выпуску отечественного силового сотового заполнителя из алюминиевой фольги, применяемого в авиастроении. Материал, разработанный в рамках программы импортозамещения, по своим характеристикам не уступает зарубежным аналогам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM на предприятии.
Силовой сотовый заполнитель применяется для обеспечения заданных физико-механических характеристик элементов планера из полимерных композиционных материалов перспективных летательных аппаратов. Задача по разработке технологии и внедрению в производство сверхпрочных сотовых заполнителей из алюминиевой фольги была поставлена перед ОНПП «Технология» в рамках работ по импортозамещению в целях обеспечения предприятий авиастроения отечественным материалом. Сотрудниками предприятия был выполнен полный комплекс исследовательских и опытно-конструкторских мероприятий, сформированы требования к основным материалам и технологии производства. По итогам испытаний опытные партии силовых сотовых заполнителей, полностью изготовленные из отечественных материалов, подтвердили соответствие заданным параметрам. Материал успешно прошел паспортизацию и уже применяется в изготовлении комплектующих, производимых ОНПП «Технология» для отечественных летательных аппаратов нового поколения.
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