Обнинск, Калужская область, , 11:36 — REGNUM Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области приступило к выпуску отечественного силового сотового заполнителя из алюминиевой фольги, применяемого в авиастроении. Материал, разработанный в рамках программы импортозамещения, по своим характеристикам не уступает зарубежным аналогам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM на предприятии.

Силовой сотовый заполнитель из алюминиевой фольги, применяемого в авиастроении Technologiya.ru

Силовой сотовый заполнитель применяется для обеспечения заданных физико-механических характеристик элементов планера из полимерных композиционных материалов перспективных летательных аппаратов. Задача по разработке технологии и внедрению в производство сверхпрочных сотовых заполнителей из алюминиевой фольги была поставлена перед ОНПП «Технология» в рамках работ по импортозамещению в целях обеспечения предприятий авиастроения отечественным материалом. Сотрудниками предприятия был выполнен полный комплекс исследовательских и опытно-конструкторских мероприятий, сформированы требования к основным материалам и технологии производства. По итогам испытаний опытные партии силовых сотовых заполнителей, полностью изготовленные из отечественных материалов, подтвердили соответствие заданным параметрам. Материал успешно прошел паспортизацию и уже применяется в изготовлении комплектующих, производимых ОНПП «Технология» для отечественных летательных аппаратов нового поколения.

«Решена стратегическая задача: обеспечено импортозамещение материала для авиастроения. Производство алюминиевых силовых сотовых заполнителей, прежде всего, позволит нашему предприятию полностью выполнить свои обязательства в рамках гособоронзаказа», — отметил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

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