Самара, 9 декабря, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Около восьми тысяч домовладений намерены догазифицировать в 2022 году в Самарской области. Об этом 8 декабря сообщил глава области Дмитрий Азаров в прямом эфире программы «Главная тема» в студии ГТРК «Самара».

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"У нас уровень газификации очень высокий — по разным оценкам, от 94 до 97%, но это не значит, что газ дошел до каждого дома, — констатировал глава региона. — Мы сформировали региональный штаб по догазификации и до конца года утвердим перечень домовладений. На 2022 год у нас в планах около восьми тысяч домовладений, которые мы должны газифицировать. Кстати, Кинель и Отрадный, если говорить о городах, в первой очереди стоят», — сообщил глава региона.

Он также напомнил, что в регионе работают 52 пункта приема заявок на участие в программе социальной газификации. Помимо этого, в скором времени в области в тестовом режиме начнет работать региональный единый портал, где будут приниматься заявки в электронном виде.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области к «голубому топливу» в рамках программы социальной догазификации подключены 80 первых домовладений.