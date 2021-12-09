Канберра, , 09:40 — REGNUM Отчет компании Domain Group по итогам 2021 показал, что в уходящем году цены на жилье в Австралии выросли на 21,9%, что является самым быстрым годовым темпом роста за всю историю наблюдений. Об этом 9 декабря сообщил телеканал Nine News.

Австралийские доллары (сс) williamnyk

В 2021 году было продано более 446 000 домов и свыше 144 000 квартир.

«Задача борьбы с мировой пандемией сместила приоритеты покупателей, которые делают больший акцент на месте, в котором они живут, что стимулировало продажи», — написал в отчете глава отдела исследований компании Никола Пауэлл.

Отмечается, что сверхнизкие ставки по жилищным кредитам, государственное стимулирование, восстановление экономики, возвращение эмигрантов и улучшение сбережений домохозяйств стали идеальным сочетанием факторов для экстраординарного роста цен и активности на рынке жилья в 2021 году.