Ереван, , 09:38 — REGNUM В ночь на 9 декабря позиции вооружённых сил Армении подверглись обстрелу с азербайджанской стороны. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Армении.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства инцидент произошел на восточной части армяно-азербайджанской границы. Огонь быть открыт из стрелкового оружия.

«Ответными действиями огонь противника был подавлен. С армянской стороны жертв нет», — говорится в сообщении.

Минобороны Армении обвиняет Баку в «провокации» и призывает воздерживаться от действий, которые влекут за собой обострение ситуации.

Стоит отметить, что ранее Баку обвинил ВС Армении в обстреле азербайджанских позиций в ночь на 9 декабря. В ходе стрельбы был убит солдат ВС Азербайджана. В минобороны Армении также сообщили о ранении армянского военнослужащего в этот период, но из-за действий сослуживца.

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