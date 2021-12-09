Москва, , 09:35 — REGNUM В четверг, 9 декабря, в столице России и Подмосковье ожидаются морозы до −10… −12 °C, что является характерной для января погодой. Об этом 9 декабря сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Зима в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Сегодня погода обусловится влиянием скандинавского антициклона, который вытеснит снеговые облака за пределы Московской области. Сейчас снег идет, скажем так, в южной половине, юго-восточной», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик добавил, что в связи с этим далее ожидается солнечная погода и переменная облачность без осадков, ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 2−7 м/с.

«В столице не теплее −8… −10 °C, в Подмосковье — от — 7 до — 12 °C, а это даже чуть-чуть холоднее, чем положено в январе. В январе, напомню, норма — 6 °C. <…> То есть у нас, можно сказать, впервые в этом сезоне ударили январские морозы», — уточнил Тишковец.

Кроме этого, он отметил, что в ночь на 9 декабря холодным атмосферным фронтом было принесено до 10% месячной нормы осадков.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в четверг, 9 декабря, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица, температура воздуха −12… −10 °C.