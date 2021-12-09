Якутск, 9 декабря 2021, 09:37 — REGNUM Девять взлётно-посадочных полос аэропортов Якутии должны быть модернизированы до 2024 года. В 2021 году эту работу провели на четырёх ВПП, она будет продолжена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря в пресс-службе правительства региона.
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Реконструкции в аэропортах ведутся в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Якутия получит из федерального бюджета на эти цели 38,6 млрд рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт Якутска с 17 августа может принимать почти все типы воздушных судов. Это стало возможно благодаря досрочному завершению ремонта взлётно-посадочной полосы. Длина отремонтированного участка — 625 метров, взлётно-посадочной полосы — 3250 метров.