Владивосток, 9 декабря, 2021, 09:36 — ИА Регнум. На центральной площади Владивостока 9 декабря состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Пресс-служба мэрии Владивостока, Максим Долбнин День Героев Отечества во Владивостоке

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У стелы «Владивосток — город воинской славы» собрались ветераны, воспитанники патриотических клубов, юнармейцы, представители власти.

Память погибших героев почтили минутой молчания. К стеле возложили венки и алые гвоздики. Звучали военные песни.

Как сообщало ИА REGNUM, из бюджета Приморья Героям Отечества в 2021 году было выделено 3,5 млн рублей.