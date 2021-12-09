Майма, Алтай, , 09:33 — REGNUM Прокуратура в Республике Алтай организовала проверку по факту отключения тепла в многоквартирном доме в селе Майма. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Тепло Oblvesti.ru

Согласно информации, размещённой в инстаграме, к 8 декабря жильцы дома сидели без тепла уже четвёртый день.

«По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Биробиджане жители 13 многоквартирных домов остались без отопления после прорыва трубопровода. Также без тепла остались торговый центр, здания МЧС и училища.

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