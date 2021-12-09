Магас, , 09:32 — REGNUM В Ингушетии проводятся оперативные мероприятия по задержанию хулиганов, обстрелявших автобус в селении Экажево и избивших водителя. Их личности установлены. Это трое местных жителей, сообщила пресс-служба регионального управления МВД на своей странице в Instagram.

Известно также, что подозреваемые передвигались на двух автомобилях «ВАЗ-2107» белого цвета и машине «БМВ» серебристого цвета. Они обстреляли микроавтобус «Форд TRANSIT», выволокли из него водителя и избили его. Ранее также сообщалось, что причиной предположительно послужил семейный конфликт на почве земельных отношений. На месте происшествия были обнаружены пять стреляных гильз от травматического пистолета 45 Rubber.

Как сообщало ИА REGNUM, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Хулиганство» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Известно также, что в ходе инцидента дети, находившиеся в автобусе, не пострадали.

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