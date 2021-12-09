Москва, , 09:30 — REGNUM Министерство транспорта России поддержало предложение Генеральной прокуратуры по ужесточению санкций в отношении авиакомпаний за задержку рейсов на регулярных маршрутах, сообщил заместитель начальника управления взаимодействия со средствами информации надзорного ведомства Михаил Яненко.

Табло в аэропорту Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сейчас в воздушном законодательстве России отсутствуют термины «задержка авиарейса», «время отправления рейса», «необходимый резерв» и «овербукинг» (намеренная продажа перевозчиком большего количества билетов, чем мест в самолете).

Согласно документу, которое было направлено в правительство, планируется закрепить специальную ответственность авиакомпаний за задержку рейсов на регулярных маршрутах по аналогии с положением ст. КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии», пишут «Известия».

Максимальный штраф по данной статье предусматривает до 200 тыс. рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, при задержке авиарейса пассажир имеет право на отказ от полета, при котором перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета, и право на возмещение убытков и компенсацию морального.

Также авиапассажиры задержанных рейсов имеют право на взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки пассажира в пункт назначения. Такой штраф устанавливается в размере 25% установленного МРОТ за каждый час просрочки.

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