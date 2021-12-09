Джакарта, 9 декабря, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди открыла Демократический форум на Бали, сообщает Kompas.

Victor pogadaev Ретно Марсуди

Темой форума стала демократия для человечества, продвигающая экономическую и социальную справедливость во время пандемии.

В форуме приняли участие 335 участников из 95 стран и четырех международных организаций.

Пандемия дала возможность увеличить разрыв между развитыми и развивающимися странами.

Глава МИД Индонезии признала, что текущая глобальная ситуация начала восстанавливаться после пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что государство намерено увеличить численность личного состава на 1000 человек и укрепить потенциал миротворцев Организации Объединенных Наций (ООН).