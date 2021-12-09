Чебоксары, 9 декабря 2021, 09:29 — REGNUM В Чувашии вносятся изменения в республиканские нормативы градостроительного проектирования, в том числе вводится ранжирование территорий. Соответствующий проект постановления принят на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Владимир Максимов выделил ряд задач при корректировке нормативов градостроительного проектирования. В частности, систематизацию в одном документе требований к пространственному развитию, определение перечня объектов (социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры) для создания комфортной среды и установление показателей, расчёт которых необходим при разработке градостроительной документации «в целях эффективного использования территории».
По словам чиновника, предлагаемые нормативы устанавливают совокупность расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности республиканскими объектами и максимально допустимого уровня их территориальной доступности для населения. Нормативы устанавливаются в отношении дорог, благоустройства, для предупреждения ЧС, а также для размещения объектов транспорта, образования, здравоохранения, культуры и спорта.
Республиканские нормативы применяются при разработке местных нормативов градостроительного проектирования, схем территориального планирования, проектов генеральных планов, документации по планировке территорий.
В минстрое поясняют, что «ключевым принципом» нормативов является доступность (преимущественно пешеходная) до объектов социальной инфраструктуры. С учётом этого вносится ранжирование территорий.
Он также добавил, данное изменение республиканских нормативов является одним из подготовительных этапов подготовки мастер-плана Чебоксарской агломерации. Для этого отдельно выделены нормы для размещения объектов в границах агломерации.