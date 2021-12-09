Чебоксары, , 09:29 — REGNUM В Чувашии вносятся изменения в республиканские нормативы градостроительного проектирования, в том числе вводится ранжирование территорий. Соответствующий проект постановления принят на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Территория Иван Шилов © ИА REGNUM

Исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Владимир Максимов выделил ряд задач при корректировке нормативов градостроительного проектирования. В частности, систематизацию в одном документе требований к пространственному развитию, определение перечня объектов (социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры) для создания комфортной среды и установление показателей, расчёт которых необходим при разработке градостроительной документации «в целях эффективного использования территории».

По словам чиновника, предлагаемые нормативы устанавливают совокупность расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности республиканскими объектами и максимально допустимого уровня их территориальной доступности для населения. Нормативы устанавливаются в отношении дорог, благоустройства, для предупреждения ЧС, а также для размещения объектов транспорта, образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Республиканские нормативы применяются при разработке местных нормативов градостроительного проектирования, схем территориального планирования, проектов генеральных планов, документации по планировке территорий.

В минстрое поясняют, что «ключевым принципом» нормативов является доступность (преимущественно пешеходная) до объектов социальной инфраструктуры. С учётом этого вносится ранжирование территорий.

«Ранжирование осуществляется по двум основным направлениям: по плотности населения (крайне высокая, высокая, средняя, низкая) и по территориально-пространственному положению относительно города Чебоксары (благоприятная, нормальная, ограниченная). Например, чем выше плотность населения и выше концентрация проживающих и работающих на территории людей, тем больше объектов общественно-деловой активности необходимо запланировать к размещению», — пояснил Владимир Максимов.

Он также добавил, данное изменение республиканских нормативов является одним из подготовительных этапов подготовки мастер-плана Чебоксарской агломерации. Для этого отдельно выделены нормы для размещения объектов в границах агломерации.