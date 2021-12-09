Сухум, 9 декабря, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Абхазии возьмёт под особый контроль деятельность неправительственных организаций (НПО). Об этом заявил новый глава МИД республики Инал Ардзинба в интервью Абхазскому телевидению.

Флаг Абхазии

«Мы также тщательно проанализируем финансирование и источники финансирования международных НПО. Для координации этой работы уже назначено шесть — семь человек», — сказал Ардзинба.

Глава МИД подчеркнул, что в ведомстве в обязательном порядке должны знать всё, что касается Грузии.

Напомним, Ардзинбу 17 ноября назначили министром иностранных дел Абхазии. 29 ноября он собрал руководителей НПО, которые действуют в республике. Глава ведомства отметил важность той работы, которую они делают и сообщил, что всю деятельность им нужно согласовывать с МИД.