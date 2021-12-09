Саратов, , 09:27 — REGNUM В Саратовской области за последнюю неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией уменьшилась на 538 случаев по отношению к предыдущей неделе. За сутки выявили 501 новый случай заражения коронавирусом, сообщает 9 декабря региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Из числа заболевших за прошедший день пневмония диагностирована у 87 пациентов, с признаками ОРВИ — 414 человек. Всего по состоянию на 9 декабря в Саратовской области зарегистрировали 125 114 случаев заражения. Выздоровели 108 538 носителей вируса, в том числе за сутки — 618 пациентов.

Наибольшее количество заболевших за прошедший день вновь выявили в Саратове — 229 случаев, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 166 пациентов, до 20 лет — 65 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 декабря в Российскую национальную базу данных геномных последовательностей вируса SARS-CoV-2 VGARus загружено 45 тыс. геномных последовательностей коронавируса. Из них более 21 тыс. полногеномных последовательностей и свыше 23 тыс. фрагментов генома S-белка (участок, позволяющий определять наиболее важные мутации).

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