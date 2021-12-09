Исламабад, , 09:26 — REGNUM На территории Пакистана выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 9 декабря сообщает газета The News International.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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Уточняется, что новая разновидность SARS-CoV-2 была обнаружена у ранее прибывшей из-за границы пациентки, которую госпитализировали в Караче.

Также указывается, что в настоящее время департамент здравоохранения провинции Синд занимается отслеживанием контактов первой заразившейся «Омикроном».

Отметим, ранее пакистанские власти из-за угрозы распространения штамма коронавируса «Омикрон» ввели запрет на въезд в страну из Зимбабве, Намибии, Маврикия, Мозамбика, Лесото, Ботсваны, Эсватини и ЮАР, а также еще из семи стран.