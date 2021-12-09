Улуг-Хемский район, Тыва, 9 декабря, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В Улуг-Хемском районе Тувы 8 декабря открыта первая ледовая переправа через реку Енисей. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Главное управление МЧС по Туве Ледовая переправа в Туве

Грузоподъёмность переправы согласно акту технического освидетельствования составил 5 тонн.

Всего в республике планируется открыть ещё четыре переправы — по две в Каа-Хемском и Тоджинском районах. При этом граждан предупредили о запрете выезда на лёд в необорудованных местах.