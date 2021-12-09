Ижевск, , 09:24 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 9 декабря прививку от коронавируса сделал 652 768 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вакцинация от коронавируса Belzdrav.ru

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Второй компонент препарата получили 470 796 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 1647 жителей республики. 3891 человек получил второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 112 850 человек. За минувшие сутки ревакцинировались 245 жителей региона.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в регионе полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 декабря в Удмуртии провели 2 184 321 исследование для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3637 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 3206 исследований.

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