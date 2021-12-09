Уфа, , 09:26 — REGNUM Никаких огромных штрафов для невакцинированных граждан не планируют вводить в Самарской области. Об этом сообщил глава области Дмитрий Азаров в прямом эфире программы «Главная тема» в студии ГТРК «Самара».

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"Никаких огромных штрафов мы вводить не планируем. И то, что такая практика вводится в других государствах, её чем объясняют — государства предоставили возможность людям вакцинироваться, и тем, кто это не сделал, фактически, запретительные штрафы и планируется ввести. Вы знаете, что позиция Российской Федерации и лично президента страны (Владимира Путина) исходит из того, что надо убеждать, объяснять и находить аргументы зачем это надо», — заявил глава региона.

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