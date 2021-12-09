Вашингтон, 9 декабря, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX стартовала на околоземную орбиту с малой астрофизической лабораторией Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) Национального управления США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA). Об этом 9 декабря сообщается на официальной странице SpaceX в соцсети Twitter.

Official SpaceX Photos Falcon 9

Отмечается, что запуск ракеты-носителя был проведён с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) в 01:00 по времени Восточного побережья США (09:00 мск).

При этом, как уточняет NASA, IXPE в числе своих задач также будет следить за источниками рентгеновских лучей, что позволит астрономам лучше понять природу нейтронных звезд, черных дыр, квазаров, пульсаров и других астрономических объектов. Помимо этого, лаборатория будет заниматься изучением активных ядер галактик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ракету Electron с двумя спутниками дистанционного зондирования Земли запустила американская компания Rocket Lab.