Ижевск, 9 декабря, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 9 декабря провели 2 184 321 исследование для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Kolomnagrad.ru Тест на коронавирус

За минувшие сутки лаборатории республики провели 3637 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 3206 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались четыре человека. Накануне было зарегистрировано восемь летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3302 человек.

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