Владивосток, 9 декабря, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья снизило число ежегодных проверок для отраслевых предприятий в 44 раза. Работа проводится в рамках государственной политики по оптимизации контрольно-надзорной деятельности и снижению административных барьеров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря в пресс-службе правительства края.

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На сегодняшний день только 22% предприятий лесной отрасли относятся к умеренной категории риска, что предусматривает возможность проведения в отношении них плановых проверок.

«Проводимая в последние годы государством в целом и органами государственной власти Приморского края политика по снижению административных барьеров в части уменьшения количества проводимых в отношении хозяйствующих субъектов контрольно-надзорных мероприятий имеет положительный эффект. Это отмечают и участники рынка, и отраслевые эксперты», — пояснил руководитель минлесхоза Константин Степанов.

Отмечается, что снижение количества проверок не означает ослабления внимания к соблюдению законности в отрасли. Снижение административных барьеров проводится в интересах добросовестных участников рынка. Что касается так называемых «черных лесорубов», браконьеров, а также нарушителей режима пожарной безопасности, то правительство Приморья будет продолжать борьбу с ними.

Как сообщало ИА REGNUM, Сибирь — ключевая точка роста для российского лесопромышленного комплекса, заявила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Она отметила, что в стране три макрорегиона ориентированы на лесную промышленность — Сибирь, Дальний Восток и Северо-Запад.