Ньон, Швейцария, 9 декабря, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Определились 15 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов. Об этом 9 декабря сообщает ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

По итогам шести туров группового этапа в плей-офф вышли английские «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Челси», испанские «Атлетико» и «Реал», итальянские «Интер» и «Ювентус», французские ПСЖ и «Лилль», португальские «Спортинг» и «Бенфика», немецкая «Бавария», нидерландский «Аякс» и австрийский «Ред Булл Зальцбург».

16-й участник 1/8 финала турнира должен определиться 9 декабря. Ранее матч «Аталанта» — «Вильярреал» был перенесён из-за сильного снегопада.

Читайте также: Матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Вильярреал» перенесён из-за снегопада