Ла-Пас, , 09:20 — REGNUM В Боливии с 9 декабря начнут прививать от COVID-19 детей от пяти до 11 лет. Об этом президент страны Луис Арсе сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Луис Арсе UNCTAD

Луис Арсе «Дети важнее всего, их безопасность и благополучие — это безопасность и благополучие Боливии будущего. По этой причине мы решили, что с четверга, 9 декабря, вакцинация от COVID-19 будет распространена на детей от пяти до 11 лет».

По словам президента, на основании анализа, проведённого специалистами республиканского минздрава, для этой цели была выбрана вакцина китайской компании Sinopharm.

Луис Арсе «Другая группа провела дипломатические переговоры с братской Китайской Народной Республикой, которая щедро пообещала пожертвовать три миллиона доз этой вакцины, которая прибудет в страну до конца года и будет использоваться исключительно для мальчиков и девочек».

Напомним, что в настоящее время в Боливии от коронавируса вакцинируют подростков от 12 лет (препаратом американского производителя Pfizer) и взрослых.

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Как сообщало ИА REGNUM, за российской вакциной «Спутник V» жители Боливии выстраивались в очередь, а сейчас по-прежнему выбирают её для защиты от коронавирусной инфекции.

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