Ла-Пас, 9 декабря 2021, 09:20 — REGNUM В Боливии с 9 декабря начнут прививать от COVID-19 детей от пяти до 11 лет. Об этом президент страны Луис Арсе сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.
По словам президента, на основании анализа, проведённого специалистами республиканского минздрава, для этой цели была выбрана вакцина китайской компании Sinopharm.
Напомним, что в настоящее время в Боливии от коронавируса вакцинируют подростков от 12 лет (препаратом американского производителя Pfizer) и взрослых.
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Как сообщало ИА REGNUM, за российской вакциной «Спутник V» жители Боливии выстраивались в очередь, а сейчас по-прежнему выбирают её для защиты от коронавирусной инфекции.
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