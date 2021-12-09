Кемерово, , 09:22 — REGNUM В Кемеровской области медицинскую помощь получают 5649 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — все новости»

Уточняется, что в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем карантине находится 13 651 человек.

Всего в регионе выявлено 77 669 случаев заражения коронавирусом, 70 409 человек выздоровели, 1611 пациентов скончались.

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки пять жителей Кузбасса стали жертвами коронавируса